مي عز الدين تكشف عن رأيها في تكرار التعاون مع هؤلاء الممثلين!

أصبحت الخاصيّة الجديدة في موقع انستغرام بطرح أسئلة المتابعين Ask me a question تُشكِّل فضولاً لدى روّاد هذا الموقع لطرح أسئلة على فنانيهم المفضّلين، وهذا ما حصل خلال الساعات الأخيرة بين الممثلة المصرية مي عز الدين ومتابعيها

تمّ طرح العديد من الأسئلة على عز الدين وأبرزها تمحور حول رأيها في بعض النجوم الذين ترغب بالتعاون معهم في أعمال درامية قادمة، ففي سؤال “من هي أكثر نجمة تحبي تشاركك بطولة فيلم؟” فردّت بأنّها ترغب في مشاركة الممثلة عبلة كامل التي سبق وإلتقت بها في فيلم “كلّم ماما”

المصدر: aghaniaghani.com

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