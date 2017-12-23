مي عمر تسرق الأنظار بإطلالة أنيقة ومعالم حمل واضحة.. وما الذي تعمدت فعله أمام الكاميرا !! فن

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أطلت الفنانة مي عمر بمعالم حمل واضحة للغاية أثناء حضورها حفل قناة النيل للدراما، لتكريم نجوم الفن لعام 2017، لتسرق الأنظار فور ظهورها على السجادة الحمراء.

مي عمر ظهرت بمعالم حمل واضحة، حيث بدا وجهها مرهقاً ونحيفاً على الرغم من وضعها مساحيق التجميل، واعتمادها على إطلالة أنيقة سرقت الأنظار.

وارتدت مي عمر فستان من تصميم حسن ادريس، أما المكياج فكان بأنامل خبيرة التجميل زينة النجار والشعر لكيمي، وأكدت مي في عدد من التصريحات الصحفية التي أجريت معها خلال حضورها للحفل، بأنها في إجازة من العمل لحين وضع مولوها الثاني.

وأطلت مي عمر في صور حضورها حفل النيل للدراما، وهي تضع يديها أمام بطنها، في محاولة منها لإخفاء بروز المنطقة، حتى لا تبدو لافتة للغاية أمام العدسات، إلا أن رواد مواقع التواصل لاحظوا تصرفها المتعمد أمام الكاميرات.

وحصلت مي عمر على جائزة بفضل دورها في مسلسل “ريح المدام”، الذي شاركت في بطولته في رمضان الماضي مع الفنان أحمد فهمي وأكرم حسين.

ومن جهة أخرى، سوف تغيب مي عمر عن دراما رمضان 2018، بفضل حملها الثاني من زوجها المخرج محمد سامي.