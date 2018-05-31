مي كساب تضع مولودتها الثانية.. وما هو الإسم الذي اختارته!

وضعت الفنانة المصرية ​مي كساب​ طفلتها الثانية من زوجها الفنان المصري أوكا، حيث اطلقت عليها اسم “داليدا”.

كساب يعرض لها في شهر رمضان الحالي مسلسل إذاعي بعنوان “أنا والفلوس وهواك” ويشاركها البطولة فيه الممثل سامح حسين، كما أنها لم تشارك في الموسم الدرامي الرمضاني التلفزيوني الحالي بأي عمل وذلك بسبب حملها.

يذكر أن كساب كشفت مؤخراً أنها لم تكن تعلم نوع جنينها، وروت أن طبيبا قال لها إنه صبي، وآخرا أخبرها إنها فتاة، لذا هي قررت أنه إذا كان المولود صبيا ستجعله يرتدي ملابس باللون الوردي عقابا له، أما إذا كانت فتاة ستجعلها سترتدي ملابس شقيقتها الأكبر.