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مي كساب تضع يدها على بطنها: “قريبا في رمضان 2018″… فما القصة؟

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مي كساب قريبا في رمضان 2018

مي كساب قريبا في رمضان 2018

كشفت الفنانة مي كساب عن موعد وضعها لمولودها الثاني من زوجها مغني المهرجانات “أوكا”، وذلك في شهر رمضان المُقبل.

ونشرت مي عبر حسابها على موقع انستجرام، صورة لها خلال الأشهر الأخيرة للحمل، وعلقت عليها قائلة: “قريبًا.. رمضان 2018”.

وانهالت التعليقات على صورة مي من متابعيها، الذين هنأوها على الحمل وتمنوا سلامة طفلها.

جدير بالذكر أن مي قد طرحت مؤخرًا أغنية “كلمة”، وهي من كلمات نصر الدين ناجي، ألحان أحمد جنيدي، توزيع أسامة الهندي، إخراج بهاء العزب، وإنتاج محمود عبد الشافي، وقامت بتصويرها على كوبرى قصر النيل.

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