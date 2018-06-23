مي كساب تطلب المساعدة في “بوتي ترينينغ” ابنتها داليدا

نشرت الفنانة المصرية مي كساب، صورة جديدة عن بوتي تريننج، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، وعلقت كساب على الصورة، قائلة: “بوتي ترينينج يلا يا ستات يا حلوين اقتراحاتكم الجميلة وخبرتكم الفظيعة عشان انا محتاسه مع داليدا_أخت_فريدة ولا اناااااااااام ولاااااااا اَي حاجه وعاوزه الموضوع ده يعدي صح مع فريدة مستنيه الخبرة”.

يذكر أن وضعت الفنانة مي كساب، منذ شهر ابنتها الثانية التي تدعى داليدا، من زوجها الفنان أوكا.

والجدير بالذكر أن شاركت الفنانة مي كساب، في مسلسل ” واكلينها والعة” الذي تم عرضه في السباق الرمضاني وبطولة الفنان شريف رمزي، مي سليم.