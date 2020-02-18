الصفحة الرئيسية فن مي كساب تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها ” أوكا “

مي كساب تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها ” أوكا “

بواسطة -
0 40

ترددت في الآونة الأخيرة أخبارا حول انفصال الفنانة ” مي كساب ” عن زوجها المطرب الشعبي ” أوكا ” وذلك بعد نشرها لتغريدة عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تحدثت فيها عن المعاناة والكتمان .

والتي قالت فيها : ” أنا نفسي أقول حاجات كتير قوي خالص جدا يعني بس للأسف محدش هيسمع .. السائد مظلم لطفك يارب أدينا بنحارب وبنعافر والأرزاق علي الله ” .

مما دفع مي كساب إلى الخروج لنفي هذه الشائعة وإنها لا تمت للحقيقة بصلة معبرة عن إنزعاجها منها .

فكتبت عبر حسابها على موقع تويتر قائلة : ” له ايه النباهة دي ما شاء الله .. التويتة اللي كاتباها معناها كده ده ايه الذكاء الخارق ده .. وأغنية سينجل اللي هي كلام ولحن جوزي معناها كده ربنا يشفيكم ” .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.