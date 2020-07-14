نشرت الفنانة ” مي كساب ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تعلق فيها على الهجوم والانتقادات التي تعرض لها الفنان ” يوسف الشريف ” .

وذلك على خلفية التصريحات التي كان قد أدلى بها مؤخرا عن رفضه للمشاهد الساخنة في أعماله .

فكتبت مي كساب في تغريدتها قائلة : ” في يوم بابا صلاح عبد الله زعقلي وقالي ما تقوليش رأيك في زميل أو شغله أو آراءه ما يصحش عيب قولتله حاضر مش هاعمل كده تاني .. النهارده حسيت جدا بكلامه ” .

وتابعت : ” إيه الهبل ده إيه الأوفر ده إنتو مالكم بيوسف الشريف مضايقكم قوي كده ليه هوه حر حر بتطالبوا بالحرية والديموقراطية بمنتهى الديكتاتورية ” .