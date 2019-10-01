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نادية الجندي في إطلالة رياضية من الجيم

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نشرت الفنانة المصرية ” نادية الجندي ” صورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من داخل صالة الجيم .

وظهرت نادية الجندي في الصور وهي برفقة صديقاتها و ترتدي ملابس رياضية باللون الأسود .

وكتبت في تعليقها على الصورة : ” صباح الرياضة والنشاط ” .

وتفاعل المتابعين على الصورة وانهالت التعليقات التي أشادت بحفاظها على رشاقتها وجمالها مثل : ” ماشاء الله عليكي رشاقة وأناقة ” و ” صباح الجمال يا ملكة ” و ” الامبراطورة الغندورة ظهرت وطول عمرك رشيقة وانيقة ورقيقة ” و ” بنت العشرين ” و ” نادية بتقولكم السن مجرد رقم فقط ” .

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صباح الرياضة والنشاط #نادية_الجندي 🏃‍♀️❤️🧿

A post shared by نادية الجندي Nadia Elgendy (@nadiaalgindi) on

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