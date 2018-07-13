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نادين الراسي ترد على منتقديها: “” أذكر يا إنسان أنَّك من التُراب و إلى التراب تعود””

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ردّت الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ على اللذين انتقدوا ظهورها في مقطع فيديو تظهر فيه جالسة على الأرض في احد الأعراس
اذ انها اعادت نشر هذا الفيديو عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه قائلة: “هكذا التقطت صُوَر وڤيديو للعرسين وبما إنّه طولي يحجب الرؤية عمن خلفي قعدت على الأرض التي من ترابها تكوّنّا

المصدر: elfann.com

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