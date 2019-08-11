نادين نجيم بإطلالة جديدة تصدم متابعيها ” أنا ما عرفت حالي “

نشرت الفنانة اللبنانية ” نادين نسيب نجيم ” عبر صفحتها الخاصة على موقع ” إنستجرام ” صورة لها تظهر فيها ب ” لوك جديد ” .

حيث ظهرت نادين بلون شعر جديد وهو اللون الأشقر والتي تظهر به للمرة الأولى وترتدي عدسات ملونة وتشبه الأجنبيات .

وعلقت نادين نجيم على الصورة بإنها لم تتعرف على نفسها بعد أن قامت بهذا اللوك ودعت جمهورها للتخمين حول الشخصية التي تناسب لوك شعرها .

وكتبت قائلة : ” ما رأيكم ؟ .. أنا ما عرفت حالي بس حبيت كتير .. أيا دور لازم العب رمضان الجايي ” .

وأثارت الصورة إعجاب عددا كبيرا من متابعيها وحصدت أكثر من 16 ألف تعليق تفاوتت ما بين من أبدى إعجابه بنادين بالشعر الأشقر .. والبعض الآخر رفض أن تتخللى عن الشعر الأسود والجمال العربي الذي عرفت به .

فيما لفت البعض إلى أن نجيم تشبه الممثلة ” جومانا مراد ” بهذا اللوك .. والبعض الآخر طرح علامة إستفهام حول ما إذا كانت بالفعل قد قامت نادين نجيم بتغيير لون شعرها أم إنها لجأت إلى برنامج الفوتوشوب .