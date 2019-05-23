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نادين نجيم ترد على الإتهامات: يا ديعان التعب.. الحلوين كتار والناجحين قلال

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نادين نسيب نجيم

ردت النجمة نادين نسيب نجيم على منشورات عبر شبكات التواصل الإجتماعي، اتهمتها بعدم التلون والتغيير في الشخصيات التي تؤديها.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “يا ديعان التعب ويا ديعان كل هل السنين بهيك حكي ما رح احكي عن أدواري سمرا ونص يوم ولو وعشق النساء وووو لأنه موجودين والكل بيعرف أنا شو قدمت وشو نوعت وما وصلت لهون بجمالي أبداً الحلوين كتار والناجحين قلال”.

وأتى رد الفنّانة اللبنانية تعليقاً على منشور جاء فيه: “مع احترامي لرأي المنتج صادق الصباح بس نادين نسيب نجيم وصلت لمرحلة صار لازم تنوع بأدائها وتأخذ أدوار أصعب تفرجي إمكانياتها كممثلة، مافيك تحصرها بس بأدوار الجميلة والانيقة ويلي بتحب وتنحب.. وعلى فكرة إذا بتعمل برمة على مواقع التواصل بتعرف انو الجمهور مش عاوز كده عايز التجدد”.

وتشارك نجيم في الموسم الحالي، في بطولة مسلسل “خمسة ونص” الى جانب قصيّ خولي، من تأليف وسيناريو وحوار إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج شركة “الصبّاح إخوان”.

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