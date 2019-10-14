نادين نجيم مع شقيقها شادي.. شاهدوا هل يشبهها؟

تواصل الفنانة نادين نجيم العمل على مسلسلها الرمضاني المقبل، وهي تتواصل مع الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عبر نشر بعض التفاصيل من حياتها الخاصة ومشاريعها الفنية.

إلى ذلك تحرص نادين على نشر صور لإولادها، للتأكيد على أن العائلة تأتي في لمرتبة الأولى في سلم أولوياتها، وهي نشرت صورة جديدة لإبنها جيوفاني وهو نائم، كما نشرت قبل يومين فيديو لها مع أولادها خلال إرسالهم إلى المدرسة بسيارتها وطلبت منهم إلقاء تحية الصباح على المتابعين.

من ناحية أخرى نشرت إحدى الصفحات الداعمة لــ نادين مجموعة صور لها تجمعها بشقيقها شادي الذي تعتمد عليه في نواحٍ مختلفة من حياتها.



يشار إلى أن نادين نجيم سوف تطل بشخصية جديدة في مسلسل جديد في رمضان 2020 إلى جانب قصي خولي، وهو عمل لبناني سوري مشترك، وذلك بعد نجاحهما الكبير في رمضان 2019 في مسلسل “خمسة ونص”، على أن يتولى الإخراج فيليب أسمر.