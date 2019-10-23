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نادين نسيب نجيم: ما حدا لح يروح على شغله و لا على جامعته و لح نعطل البلد

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نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

علقت ملكة جمال لبنان السابقة الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ على التطورات التي تحصل في الشارع في لبنان على اثر قيام الجيش اللبناني بفتح الطرقات التي يقطعها المعتصمون.


وكتبت نجيم التالي:
“طيب بدكم تفتحوا الطرقات ؟؟؟ هيك صارت ماشي رح ننزل على ساحة الشهداء كل لبنان!!! لح ينزل !! و ما حدا لح يروح على شغله و لا على جامعته و لح نعطل البلد لحد ما ناخد حقوقنا ! لح نضل تحت لآخر نفس و ما حدا لح يتزحزح من مطرحه بدي شوف كيف بده يمشي البلد بلا الشعب!”.


من ثم نشرت فيديو للعسكري الذي يبكي وهو يواجه المعتصمين وعلقت عليه بالتالي: “عم يبكي … أكيد لانه انت موجوع اكتر مننا كلنا و مجبور تعمل شي ضد قناعاتك هيدا الظلم بحد ذاته منحبكم كتير يا عسكر بلادي”.

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