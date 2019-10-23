نادين نسيب نجيم: ما حدا لح يروح على شغله و لا على جامعته و لح نعطل البلد

علقت ملكة جمال لبنان السابقة الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ على التطورات التي تحصل في الشارع في لبنان على اثر قيام الجيش اللبناني بفتح الطرقات التي يقطعها المعتصمون.

طيب بدكم تفتحوا الطرقات ؟؟؟ هيك صارت ماشي رح ننزل على ساحة الشهداء كل لبنان!!! لح ينزل !! و ما حدا لح يروح على شغله و لا على جامعته و لح نعطل البلد لحد ما ناخد حقوقنا ! لح نضل تحت لآخر نفس و ما حدا لح يتزحزح من مطرحه بدي شوف كيف بده يمشي البلد بلا الشعب ! — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 23, 2019



وكتبت نجيم التالي:

“طيب بدكم تفتحوا الطرقات ؟؟؟ هيك صارت ماشي رح ننزل على ساحة الشهداء كل لبنان!!! لح ينزل !! و ما حدا لح يروح على شغله و لا على جامعته و لح نعطل البلد لحد ما ناخد حقوقنا ! لح نضل تحت لآخر نفس و ما حدا لح يتزحزح من مطرحه بدي شوف كيف بده يمشي البلد بلا الشعب!”.

عم يبكي … أكيد لانه انت موجوع اكتر مننا كلنا و مجبور تعمل شي ضد قناعاتك هيدا الظلم بحد ذاته 😔 منحبكم كتير يا عسكر بلادي pic.twitter.com/beQYXEwqKI — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 23, 2019



من ثم نشرت فيديو للعسكري الذي يبكي وهو يواجه المعتصمين وعلقت عليه بالتالي: “عم يبكي … أكيد لانه انت موجوع اكتر مننا كلنا و مجبور تعمل شي ضد قناعاتك هيدا الظلم بحد ذاته منحبكم كتير يا عسكر بلادي”.