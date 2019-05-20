نادين نسيب نجيم تؤدي شخصية الأميرة ديانا في “خمسة ونص”

كشفت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عن أنها تؤدي شخصية ​الأميرة ديانا​ في مسلسل “خمسة ونص” وذلك من خلال ردّها على التعليقات التي تتلقاها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

هيدا كان المقصود من دوري بس ما حبينا نحكي قبل ما الناس هي توصل لهل النتيجة ❤️ https://t.co/WjepXTgcbI — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) May 19, 2019

وكتبت إحدى المتابعات أنها لاحظت أن شخصية بيان في المسلسل تشبه الى حد بعيد قصة حياة الأميرة ديانا التي كانت تحب مساعدة الناس. وبدورها ردت نادين نجيم على التعليق قائلة: “هيدا كان المقصود من دوري بس ما حبينا نحكي قبل ما الناس هي توصل لهل النتيجة”.

يذكر أن الممثلة نادين نسيب نجيم تخوض السباق الرمضاني من خلال “مسلسل ​خمسة ونص​” الى جانب الممثلين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.