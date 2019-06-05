نادين نسيب نجيم تتخلى عن شعرها.. والسبب؟

فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعي مسلسل “خمسة ونص”، حيث تخلّت عن شعرها الطويل في آخر حلقة.

وظهرت نادين بشخصية الطبيبة “بيان” في المسلسل، وهي تتخلّى عن شعرها، خلال أحداث العمل وذلك من أجل مرضى السّرطان.

وأشارت نجيم من خلال “تويتر” أن الكلمات التي وجهتها لمرضى السّرطان، من كلماتها تضامنًا وحبًا لهم، وقالت: “لن أنسى بحياتي هذا الشعور”.

هيدي الكلمات كتبتها من قلبي لكل مريض سرطان تضامناً وحباً بكم أتمنى لكم الشفاء العاجل وشكراً لأني تعلمت منكم الصبر والعزيمة والإيمان شكراً لمركز سانت جود وللأطفال ما رح أنسى بحياتي هل الشعور 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 https://t.co/YyePjBNZm4 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) June 4, 2019

وانتهت حياة نجيم موتًا كنهاية الأميرة ديانا، وعن سبب اسم المسلسل “خمسة ونص”، علمنا أنه بسبب توقيت الحادث المدبر الذي تعرّضت له الدكتورة بيان ضمن أحداث المسلسل.