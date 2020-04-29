هاجمت الناشطة السعودية فتو العقيل هجومها الشرس على غريمتها هند القحطاني وشككت في ديانتها، مؤكدة أن الأخيرة لا تريد الاعتراف بإلحادها خوفا على الإعلانات.

وقالت العقيل عبر حسابها بتويتر: “بدعس كل ما يستخف بعقول المسلمين أمثال عجوز الغابرين وأشكالها واضح عليها صيام رمضان وهي تتسكع في الشوراع والله يوم قلت ملحدة”.

وأضافت: “أنا عند كلامي، حسبي الله عليك جالسة تكذبين أنك مسلمة وأنت مكياج كامل وإحنا بالشهر الفضيل وخايفة تقولين إنك ملحدة عشان الإعلانات لعنة الله عليك”.

بدعس كل مايستخف بعقول المسلمين امثال عجوز الغابرين واشكالها واضح عليها صيام رمضان وهي تسكع في الشوراع والله يوم قلت ملحده انا عند كلامي حسبي الله عليك جالسه تكذبين انك مسلمه وانتي مكياج كامل وحنا بالشهر الفضيل وخايفه تقولين انك ملحده عشان الاعلانات لعنة الله عليك — فتو العقيل (@fatimaalaqeel) April 28, 2020

كما نشرت فتو العقيل مقطع فيديو للكاتب سعود ال فرحان والذي هاجم بدوره هند القحطاني قائلا بأنه يصنفها “من المرضى النفسيين الخطيرين والتي قد تؤذي نفسها وتؤذي اولادها”.