ناصر القصبي يتعرّض للإنتقادات والإساءة للمرأة السعودية

تعرّض مسلسل “​العاصوف​”، وبطله الممثل السعودي ​ناصر القصبي​، لحملة انتقادات وهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أُتهم أنه يحاول بهذا العمل الإساءة للمرأة السعودية وإظهارها أنها امراة بلا حياء أو حشمة، وأنها تتبع شهواتها وتخرج في الشارع دون حشمة.

وزاد من الهجوم على ناصر القصبي، المشهد الذي جمعه بجارته المتزوجة التي تحاول التحرش به، وكأن الأمر عادي وطبيعي، فيما صب البعض هجومهم على المشهد الأول من المسلسل، حيث وجد طفلاً لَقيطاً أمام المسجد وتبنته عائلة ناصر القصبي، وأُعتبر المشهد اشارة الى ان العلاقات الغير شرعية، كانت أمراً طبيعياً في المجتمع في تلك الفتزة.