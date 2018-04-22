ناصر القصبي يطالب بمجسمات منحوته في الميادين العامة للمدن السعودية

تساءل الممثل السعودي، ناصر القصبي، عن المطالبة بمنحوتات وأشكال فنية في الميادين والشوارع ببلاده، بعد أن كانت “محرمة” في كل المملكة أيام “التشدد والغلو،” على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “أيام التشدد والغلو كانت كل مدن المملكة (بلا استثناء) تحرم في ميادينها العامة المنحوتات والمجسمات الفنية.. اليوم الا يحق لنا ان نطالب الأمانات بمجسمات منحوتة وأشكال فنيه جمالية نكحل بها عيوننا ونزين بها شوارعنا ومياديننا.”

وتابع قائلا في تغريدة منفصلة: “على طاري ميادين المدن في بلادنا الا يحق لرجالات الدولة السعودية الأولى الذين ساهموا في مد الحكم السعودي وتثبيته أمثال سليمان بن عفيصان /عثمان المضايفي /هادي بن قرمله /عبد الوهاب أبو نقطة /طامي بن شعيب / مسعود بن مضيان وآخرون طبعاً أن يكون لكل واحد من هؤلاء الأبطال ميداناً باسمه.”