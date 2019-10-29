ناصر فقيه: ” ما فيك تقول يا حسين وتضرب امراة قاعدة عالطريق”

عبر المخرج اللبناني ناصر فقيه عن استيائه من المشهد الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت من اعتداء من عناصر حزبية تابعة لحزب الله وحركة امل على المتظاهرين السلميين.

وقال ناصر فقيه في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “انا شيعي وبيّي شيعي، جدّي وجِد جدِّي شيعة وانا كتير حزين اليوم. ما فيك تقول “يا حسين” وتضرب امراة قاعدة عالطريق.”

وتابع “ما فيك تقول “يا حسين” وتعتدي على ناس عُزّل. الحسين (ع) وأهل البيت اكبر من هيك بكتير، بكتير 🙏🏼”.

انا شيعي وبيّي شيعي، جدّي وجِد جدِّي شيعة وانا كتير حزين اليوم. ما فيك تقول "يا حسين" وتضرب امراة قاعدة عالطريق. ما فيك تقول "يا حسين" وتعتدي على ناس عُزّل. الحسين (ع) وأهل البيت اكبر من هيك بكتير، بكتير 🙏🏼 — Nasser Fakih (@fakihn) October 29, 2019

وكانت عناصر حزبية اجتاحت الساحات الرئيسية التي يعتصم فيها المحتجون امس وقامو بالاعتداء عليهم بالعصي وقد تداول ناشطون صورا توثق اعتداء هذه العناصر حتى على النساء.