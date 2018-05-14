ناعومي كامبل توجه رسالة إنسانية لـ محمد بن سلمان.. والسبب!

على طريقتها الخاص وعبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وجهت النجمة العالمية ​ناعومي كامبل​ رسالة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان طالبته خلالها بالتدخل للمساعدة في إطلاق سراح الفتاة السودانية نورا حسين.

وجاء في رسالة كامبل التالي: “الملك محمد بن سلمان الذي قدم حقوق النساء من التصويت وقيادة السيارات، هل يستطيع الانضمام إلى وتقديم المساعدة للفتاة المسلمة نورا حسين حامد”.

الرسالة لاقت اصداء كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث حصدت علامات اعجاب كبيرة واعادة نشر.

يذكر ان الفنانة نورا حسين 19 عاما حكم عليها بالإعدام بتهمة قتل الرجل الذي أجبرت على الزواج منه.