حرصت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد وزوجها أحمد الصراف على تهنئة مواطنتهما الفاشينيستا عهود العنزي بعد إعلان براءتها من تهمة غسيل الأموال في القضية الشهيرة المعروفة باسم “غسيل أموال المشاهير” في الكويت.

ونشرت عهود العنزي فيديو على حسابها الشخصي بتطبيق سناب شات وجهت فيه الشكر إلى فوز الفهد قائلة :”كل الشكر فوز الفهد وعبداللطيف الصراف، ما قصرتوا والله، مردودة في الأفراح ولك بالمثل يوم أفرح فيك يا رب”.

ردود الأفعال التي تلقتها عهود العنزي جاءت متباينة ما بين السخرية من الهدية التي تلقتها وما بين التهنئة لحصولها على البراءة. ومن بين التعليقات الساخرة قال أحدهم :”من البرندات رجعوا للناقة شي جميل”، وعلقت أخرى: “ناقة، مش برئية هالهدية أبداً”، وقالت معلقة :”خسارة ليش ما ربطتها بشرايط”.

وانتقدت بعض التعليقات الهدية، فقال أحدهم:” يعني صرنا مليونيرات نهدي نياق، يحسبون ما نعرف النياق الغالية والمشردة اللي ندعسها بالشوارع”.