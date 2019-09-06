نانسي عجرم بمكياج صيفي يغير ملامحها.. وفيديو من كواليس أولى حلقات TheVoice Kids

شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة لها ولفتت الانظار بمكياجها الصيفي الناعم الذي غير من ملامحها بشكل كبير.

واختارت النجمة اللبنانية اطلالة صيفية ناعمة عبارة عن قميص بقماش خفيف مفتوح عند منطقة الصدر، وما كان لافتاً المكياج الخفيف بألوان برونزية خفيفة منحتها جاذبية كبيرة وانوثة طاغية. وتركت شعرها منسدلا على اكتافها.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع اللوك الجديد ونال اعجاب الآلاف منهم وتركوا لها الكثير من التعليقات المليئة بالحب، وتغزلوا بجمالها ونعومتها.

من جهة ثانية، نقلت النجمة اللبنانية بعض اللقطات التشويقية من أجواء تصوير أولى حلقات تجارب الأداء للموسم الثالث من برنامج “The Voice Kids” وتظهر في المقطع المنتشر متحمّسة لعملية اختيار أفضل الأصوات والأطفال المشاركين في البرنامج.