نانسي عجرم تتأسّف.. بحزنٍ كبير تلقيت الخبر

لم يمرّ خبر إقفال دار الصياد أبوابه بعد باعٍ طويل من المسيرة الصحافية مرور الكرام، وكانت الفنانة نانسي عجرم من أوّل النجوم الّذين غرّدوا عن هذا الموضوع.

وفي التفاصيل، فقد أعربت الفنانة نانسي عجرم عن حزنها وأسفها بعد انتشار خبر إقفال دار الصياد معتبرةً أن الصحافة اللبنانية تنزف.

فكتبت نانسي عجرم في تغريدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” بحزن كبير تلقيت خبر إقفال دار الصياد .. الكلمة بخطر والصحافة اللبنانية تنزف مجددًا.. هل من يتحرك؟”.

https://twitter.com/NancyAjram/status/1047180930933252096?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر: lbcgroup.tv

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