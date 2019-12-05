نانسي عجرم تجتاح مواقع التواصل بهذه التغريدة: “ليس عيباً.. “

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أخيراً رسالة إيجابيّة عبر صفحتها في تويتر لامست بها قلوب المتابعين وحصدت على عشرات الاف الاعجابات.

فقد كتبت نانسي عجرم كتبت “‏ليس عيباً أن تلبس ملابس تحبها أكثر من مرة، ليس عيباً أن يكون هاتفك أقدم من هواتف أصدقائك، ليس عيباً أن تعود إلى البيت لأن عائلتك ورغم كبر سنك تخاف عليك وليس عيباً أن تعمل أي عمل في سبيل أن تكون سنداً لعائلتك ولنفسك، ليس عيباً أن تكون أنت كما أنت“.

ليس عيباً أن تلبس ملابس تحبها أكثر من مرة، ليس عيباً أن يكون هاتفك أقدم من هواتف أصدقائك، ليس عيباً أن تعود إلى البيت لأن عائلتك ورغم كبر سنك تخاف عليك وليس عيباً أن تعمل أي عمل في سبيل أن تكون سنداً لعائلتك ولنفسك، ليس عيباً أن تكون أنت كما أنت.. — Nancy Ajram (@NancyAjram) December 1, 2019

وقد حصدت نانسي عجرم عشرات الالاف الاعجابات على هذه التغريدة غير ان البعض طالبها بالمساهمة الفعلية في نشر الايجابية حيث كتب احدهم قائلة: ”

ليس عيباً تعمليلك كل سنة حفلة شعبية بسعر رمزي لذوي الدخل المحدود لأنن ما بيقدرو يشوفو حفلتك بسعر تيكيت قد معاشن… ليس عيباً انو نطبّق هالأفكار بحياتنا مش نكب حِكَم عالسوشال ميديا تناخد عليها لايكات.”.