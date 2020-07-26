شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها بمجموعة صور من احتفالها مع عائلتها بـ “قربانة” ابنتها الكبري ايلا .

وظهرت نانسي عجرم في احدى هذه الصور مع زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها ايلا وميلا وليا في صورة عائلية خلف قالب من الحلوى من ثلاث طوابق علاه صليب كما ظهرت ايلا في صورة اخرى وهي تضع اكليل من الزهور على رأسها.

وعلقت نانسي عجرم على الصور كاتبة: “قربانة مباركة.. انشالله تكون إيامك كلها بيضا متل قلبك”.

يذكر ان أول قربانة أو المناولة الأولى هو طقس احتفالي تختص فيه الكنيسة الكاثوليكية حيث يتم منح الاطفال سر التناول بعد بلوغهم سن الثامنة.