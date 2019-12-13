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نانسي عجرم تخطف الأنظار بـ”سيلفي” من دون ماكياج

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nancy ajram jjjj

نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها على طريقة “السيلفي”، وظهرت فيها على طبيعتها ومن دون ماكياج.
وعلّقت نانسي على الصورة، قائلة: “سيلفي؟ ليش لأ؟”.
الصورة حصدت مئات آلاف علامات الإعجاب من متابعي نانسي، كما من بعض الفنانين من بينهم الممثل المصري خالد الصاوي، والذي علّق بدوره على الصورة، قائلاً: “ليش لأ؟.
يُذكر أن نانسي تميّزت بمواقفها الوطنية، التي تعبر عنها في فترة الثورة المستمرة في لبنان منذ حوالى الشهرين، فنراها تعبّر بكل وطنية وإحساس عالٍ عن محبتها للبنان، وتدعم ثورته وتنتقد الطبقة الحاكمة.

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