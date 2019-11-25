نانسي عجرم تردّ على إشادة أحلام بإحساسها

ردت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ على الفنانة الإماراتية ​أحلام​ التي أشادت بإحساسها وذلك في تعليقها على أداء إحدى المشتركات بالأمس ضمن حلقة برنامج “ذا فويس”.

حبيبتي أحلام شكرا على كلامك الحلو اللي متل صوتك واحساسك❤️ @AhlamAlShamsi https://t.co/gFVdk9QA9V — Nancy Ajram (@NancyAjram) November 24, 2019



وأعادت عجرم عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نشر فيديو تداوله عدد كبير من المتابعين، والذي تظهر فيه أحلام وهي على كرسي التحكيم وتقول للمشتركة :”نانسي إحساسها من أحلى الإحساس الذي يمكن لشخص أن يغني لها”.

وبدورها علّقت الفنانة نانسي عجرم على الفيديو بالقول:”حبيبتي أحلام شكرا على كلامك الحلو اللي متل صوتك واحساسك”.