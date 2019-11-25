نانسي عجرم تردّ على إشادة أحلام بإحساسها

ردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الفنانة الإماراتية أحلام التي أشادت بإحساسها وذلك في تعليقها على أداء إحدى المشتركات بالأمس ضمن حلقة برنامج “ذا فويس”.
حبيبتي أحلام شكرا على كلامك الحلو اللي متل صوتك واحساسك❤️ @AhlamAlShamsi https://t.co/gFVdk9QA9V
— Nancy Ajram (@NancyAjram) November 24, 2019
وأعادت عجرم عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نشر فيديو تداوله عدد كبير من المتابعين، والذي تظهر فيه أحلام وهي على كرسي التحكيم وتقول للمشتركة :”نانسي إحساسها من أحلى الإحساس الذي يمكن لشخص أن يغني لها”.
وبدورها علّقت الفنانة نانسي عجرم على الفيديو بالقول:”حبيبتي أحلام شكرا على كلامك الحلو اللي متل صوتك واحساسك”.