إسترجعت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ ذكرياتها بنشر مجموعة صور لها، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت بالصور بإطلالة لافتة مرتديةً جاكيت ذات تصميم فريد باللون الزهري ، تاركةً شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة ناعمة ووضعت بدورها ماكياج ناعم ما زاد إطلالتها عفوية. لاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عن حبهم الكبير لها وإعجابهم بإطلالتها.

يذكر أن نانسي توجهت مؤخراً بكلمة تقدير للطاقم الطبي الساهر على سلامة المواطنين، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “نحنا تعبنا بس إنتو ما إستسلمتوا، نحنا خايفين بس انتو بعدكن متحدين، نحنا عم نضعف بس إنتو قوّتنا.. أطباء وممرضين ومسعفين، انتو أشخاص عم بتقاوموا التعب وتواجهوا الخوف لتحمونا.. عم بتحاربوا الموت لتبقى الحياة..”.





