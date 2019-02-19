نانسي عجرم تشارك جمهورها صورة أثناء ارضاعها طفلتها “ليا”

شجعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على الرضاعة الطبيعية وذلك عبر مشاركة صورة لها وهي ترضع طفلتها ليا.

وعلقت نانسي على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام قائلة: “الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع “لِيا”، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به.”.

وكانت نانسي عجرم قد وضعت، منذ عدة ايام، مولودتها الثالثة من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم في أحد مستشفيات العاصمة بيروت.