نانسي عجرم تشارك جمهورها صورة أثناء ارضاعها طفلتها “ليا”

شجعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على الرضاعة الطبيعية وذلك عبر مشاركة صورة لها وهي ترضع طفلتها ليا.
وعلقت نانسي على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام قائلة: “الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع “لِيا”، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به.”.
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الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع "لِيا"، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به. Breastfeeding has always been one of the most beautiful experiences in my life. For me it's the most powerful way to bond with LYA and make her feel safe, loved and cared for. There is nothing more natural and right than what Mother Nature decided for us to do. #Breastfeeding #unconditional #Love
وكانت نانسي عجرم قد وضعت، منذ عدة ايام، مولودتها الثالثة من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم في أحد مستشفيات العاصمة بيروت.