نانسي عجرم تشوق متابعيها للموسم الثالث من “ذا فويس كيدز”

روجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم للموسم الجديد من “ذا فويس كيدز”، الذي ينطلق يوم السبت المقبل 4 يناير.

ونشرت نانسي عجرم صورة ظهرت فيها خلف كرسي “ذا فويس” الاحمر، وذلك عبر حسابها على انستغرام، وعلقت قائلة : “هيا ننطلق 4 يناير”.

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم الموسم الثالث من “ذا فويس كيدز” تضم عاصي الحلاني ونانسي عجرم، ومحمد حماقي.

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