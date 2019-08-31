نانسي عجرم تعلق على مشاركة احلام وراغب علامة في لجنة تحكيم “ذا فويس”.. فماذا قالت؟

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن رأيها في تواجد الفنانين احلام وراغب علامة في لجنة تحكيم “ذا فويس”.

وقالت نانسي عجرم، في تصريحات صحفية، انها تفاجأت بوجود راغب علامة وأحلام سويًا من جديد، بجانب سميرة سعيد ومحمد حماقي، خاصًة أنّها على علم بتوتّر العلاقة بين راغب علامة وأحلام خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أنّ راغب علامة وأحلام ليسا في حاجة إلى المال كي يظهرا معًا، مطالبة الفنانِين في ‏العالم العربيّ بأنْ يصلوا إلى قناعة أنّه لا أحد يأخذ من رزق الآخر شيئًا، مردفًة: “على أي حال الصلح حلو”.

من ناحية اخرى، أكّدت نانسي عجرم أنّها لا تفكّر في الاعتذار عن برنامج المواهب المعروف “The Voice Kids”، وذلك لأنّها تجد نفسها مرتاحة بشكل كبير مع الأطفال، وبالتالي تفضّل العمل في برنامج ‏مسابقات الأطفال على العمل في أيّ برنامج آخر.‏ وأضافت أنّ تعاقد عاصي الحلاني ومحمد ‏حماقي للمشاركة في الموسم الجديد من البرنامج لن يجعل مهمّتها صعبة كما يعتقد البعض؛ لأنّها لم تكن تستمدّ قوّتها من تامر حسني أو كاظم الساهر عندما كانا معها في موسم سابق.

وعن موقفها من الفنانِين المعتذرِين عن مثل هذه البرامج، وانضمام البعض الآخر أو مغادرته، قالت: “العلاقة تكميلية مع المعتذرين ومن يغادر أو ينضم ‏للبرنامج أقول أهلًا وسهلًا بالجميع”.‏ ورحّبت نانسي عجرم بوجود عاصي الحلاني ومحمد حماقي في اللجنة معها، معتبرة أنّهما أصحاب الدور الأهمّ في ‏البرنامج، إلا أنّها أكّدت أنّها إنسانة قادرة على التأقلم مع الجميع، مستطردًة: “واجب لجنة التحكيم هو إدخال الفرحة ‏على الأطفال ودعمهم وتقديم النصائح لهم”.‏ يُذكر أنّ نانسي عجرم شهدت حالة من النشاط الفنيّ طوال الفترة الماضية، حيث شاركت في عدد من المهرجانات المختلفة منها “جرش، بنزرت، صلالة”، إضافة إلى حفلاتها الخاصّة، والتي كانت في قبرص ودبي، ومن المنتظر أنْ تختتم حفلاتها لهذا العام في المملكة العربيّة السعوديّة.