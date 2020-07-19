كشفت الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” عن عدد من الاعترافات وتفاصيل واقعة إقتحام منزلها التي وقعت منذ عدة أشهر وذلك من خلال الفيلم الوثائقي ” الرواية الكاملة ” الذي تعرضه حاليا منصة شاهد .

فقالت نانسي عجرم إنه عند سماعها لضجة في الطابق العلوي التي أحدثها السارق ” محمد الموسى ” ومواجته لزوجها ” فادي الهاشم ” ظلت بالحمام لم تتمكن من الخروج أو الجلوس في الحمام .

وتابعت : ” أنا برمت الحمام 70 مرة يمكن وما كنت أقدر أقف أو أقعد في ذات المحل .. دقيت على رقم البابا .. كنت متوقعة إنه مو لحاله وبالطابق السفلي يوجد كذا شخص مسلحين وناطرينه ” .

وأشار فادي الهاشم إلى أن السارق كان يحاول إجباره على أن يستدعي زوجته نانسي كي يساومه عليها ويطلب منهما الذهب والأموال .. ووقف الاثنان أمام الحمام وهي بالداخل وظل يطرق الباب وعندما فتحت أشار لها فادي بأن تغلق الباب مجددا وظلت محبوسة في الداخل حتى سمعت دوي إطلاق الرصاص .