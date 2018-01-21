نانسي عجرم تواسي كمي غرز الدين: “ما بدي أشوف دموعك أبدا”

شهدت المواجهة الأخيرة في فريق نانسي عجرم موقفا دراميا خلال حلقة المواجهة من برنامج اكتشاف المواهب The Voice Kids بعدما لم يتمالك المتسابق كمي غرز الدين نفسه فور علمه باستبعاده من المسابقة.

وكان الاختيار صعبا جدا على نانسي في ختام حلقة السبت 20 يناير بعد الأداء الرائع الذي قدمه المتسابقون الثلاثة كمي غرز الدين والتوأم عابد وخالد المرعي بموال “قاضي الغرام”.

وبعد أن أعلنت نانسي عجرم اختيار عابد المرعي، لاحظت دموع كمي، فأسرعت إلى المسرح متجاهلة الفائز، وركزت كل اهتمامها لكي تخفف عنه الحزن وتؤكد له أنه لا يقل موهبة عن أحد.

وقالت له نانسي بنبرة جادة: “هذه المرحلة التي وصلت إليها مرحلة كبيرة جدا وصوتك أنت تعلم أنه من أكبر الأصوات ومن أحلى الأصوات وغنيت جيدا خاصة الموال، غنيت روعة”.

وتابعت: “بالعكس يجب أن تكون فخورا بنفسك، أنت وصلت لمرحلة كبيرة جدا ويجب أن تسعد لأصدقائك ولنفسك، لا أريد أن أرى دموعك أبدا، لأنك ربحان ربحان”.

وحكت نانسي في الكواليس عن صعوبة الاختيار قائلة: “هذه كانت أصعب مواجهة لأن الثلاثة أصواتهم حلوة وأداؤهم حلو، كانت صعبة علي معنويا لوجود أخين، كنت أنظر إليهم واعتبر نفسي أمهم وكأني أفرق ولد عن ولد”.