نانسي عجرم في صورة مع بناتها: “بروحنا منحميكن”

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة لها مع ابنتيها هي الاولى لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادثة السطو على منزلها اتهام زوجها الدكتور فادى الهاشم، فى قضية قتل الشاب السورى.

وظهرت نانسي عجرم في الصورة نائمة وهي تحتضن احدى ابنتيها فيما كانت الاخرى نائمة على كتفها وعلقت كاتبة “انتو الدني… وبروحنا منحميكن”.

وقد اجتاحت هذه الصورة مواقع التواصل وحققت اكثر من نصف مليون اعجاب بعد ساعة واحدة على نشرها.

يذكر ان قضية مقتل الشاب في منزل نانسي عجرم على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم تشهد تغطية وجدلا واسعا على وسائل الاعلام ومواقع التواصل.