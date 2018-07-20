نانسي عجرم ووائل كفوري في الصورة عينها من العام 2005

انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة تعود للعام 2005 كانت قد جمعت الفنانة ​نانسي عجرم​ بالفنان ​وائل كفوري​

ولا شك في أن ملامح الإثنين قد تغيرت منذ ذلك الوقت، إلاّ أن صداقتهما ما زالت مستمر حتى اللحظة، وأعمالهما الناجحة لا تزال تترك بصمتها فور صدورها

المصدر: elfann.com

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