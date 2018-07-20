نانسي عجرم ووائل كفوري في الصورة عينها من العام 2005

انتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة تعود للعام 2005 كانت قد جمعت الفنانة نانسي عجرم بالفنان وائل كفوري
ولا شك في أن ملامح الإثنين قد تغيرت منذ ذلك الوقت، إلاّ أن صداقتهما ما زالت مستمر حتى اللحظة، وأعمالهما الناجحة لا تزال تترك بصمتها فور صدورها
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المصدر: elfann.com
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