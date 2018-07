نانسي عجرم ووائل كفوري في الصورة عينها من العام 2005

صورة جميلة تعود ٢٠٠٥ ملكتنا القمر مع وائل كفوري #nancyajram #nancysrubias #nancyajramfans #nancyajramlovers #nancyajramfashion #nancyajramclub #nancyajram_teameurope #nancyajramlebanon #nancyajramca #nadinenassibnjeim #ahlamalshamsi #نانسي_عجرم #راغب_علامة #رامي_عياش #عادل_امام #ميريام_فارس #احلام_الشامسي #نادين_نسيب_نجيم #ملكة_الاحساس #اليسا #فنانة_العرب #فنانة_الخليج_الأولى #marrocco #nancy_ajram #nadinenassibnjeim #nadine_nassib_njeim #نادين_نسيب_نجيم_فخر_الدراما_العربية #نادين_نسيب_نجيم_ملكة_الشاشة #نادين_نجيم_معشوقة_العرب

A post shared by Nancy Ajram | نانسي عجرم 🇦🇪 (@nancyajram_dubai) on Jul 16, 2018 at 3:55pm PDT