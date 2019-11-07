ناهد السباعي تكشف سراً عن الراحل هيثم أحمد زكي

كشفت الممثلة المصرية ناهد السباعي عن مخاوف الممثل المصري الراحل ​هيثم أحمد زكي​ التي رافقته في حياته.

وفي التفاصيل كتبت ناهد على صفحتها:”ان لله و ان اليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من و احنا صغيريين علطول بتقولي يانودي انا خايف اموت لوحدي ف البيت ومحدش يحس بينا و حاسس اني هموت صغير و انا دايما ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم و نكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي وأخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة م اتولدنا”.

وكان الممثل الشاب هيثم أحمد زكي قد توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.