كشفت الممثلة المصرية ناهد السباعي عن مخاوف الممثل المصري الراحل هيثم أحمد زكي التي رافقته في حياته.
وفي التفاصيل كتبت ناهد على صفحتها:”ان لله و ان اليه راجعون مكنتش مصدقة غير لما روحت عند البيت واجع قلبي طول عمرك من و احنا صغيريين علطول بتقولي يانودي انا خايف اموت لوحدي ف البيت ومحدش يحس بينا و حاسس اني هموت صغير و انا دايما ارد اقولك انت بتقول كده عشان رخم و نكدي لو كنت صدقتك كنت فضلت علطول قاعدة معاك يا صحبي وأخويا وجاري وعشرة عمري من ساعة م اتولدنا”.
وكان الممثل الشاب هيثم أحمد زكي قد توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عاما بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
ناهد السباعي تكشف سراً عن الراحل هيثم أحمد زكي
كشفت الممثلة المصرية ناهد السباعي عن مخاوف الممثل المصري الراحل هيثم أحمد زكي التي رافقته في حياته.