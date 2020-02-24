نبيل شعيل : ” سويت حجر على ابنائي “

هاجم الفنان الكويتي ” نبيل شعيل ” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري ” وائل الإبراشي ” في برنامج التاسعة السوشيال ميديا ووصف المحتوى الذي تقدمه ب ” الإسفاف ” .

وأشار إلى إنه منع أولاده من مشاهدة عددا من البرامج وأكد على ضرورة اهتمام الأهل بأولادهم وبتربيتهم .. فقال : ” سويت حجر على أبنائي ووايد من البرامج مانعها عنهم .. ولازم نسوي كنترول لأن التربية تبدأ من البيت لأننا وصلنا لحالة من الانحطاط لا يعقل وأشياء مؤسفة تدخل بيوتنا ” .

وتابع : ” اليوم أولادي لابد من تربيتهم على خلق ولا يذهب الأب للقمة العيش ويترك الأبناء لتربية الشارع .. وأعرف الكثيرين فقراء ولكن الأولاد يتم تربيتهم على مستوى عال من الأخلاق ” .

وهنأ نبيل شعيل وائل الإ براشي بعودته في برنامجه الجديد وعلى إفتتاح هذه القناة الجديدة وأوضح أن القنوات الرسمية تقدم أشياء راقية ويكون بها قدر من الاحترام للأسرة وقيمنا كمسلمين ولكنها فقدت هذه الفترة والوضع أصبح مزري أما الإسفاف فله قنواته وعلى المتلقي أن يختار .

وأضاف : ” لو كل إنسان يبتدي في نفسه وفي أسرته المجتمع راح ينصلح .. الناس تجري ورا المظاهر وجبنا كل الأشياء الوحشة من الغرب وتركنا الأشياء الكويسة ” .