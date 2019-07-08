نجاة سمية الخشاب من حادث سير

تعرضت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” لأزمة على إحدى الطرق السريعة أثناء قيادتها لسيارتها خلال سفرها إلى إحدى المحافظات بمصر .

حيث تهتك إطار سيارتها مما كان سيؤدي إلى إنقلاب السيارة وربما إلى حادث مروع .. إلا إنها تمكنت من السيطرة عليها والتوقف إلى جانب الطريق لتلقي المساعدة .

ونشرت سمية الخشاب مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” تروي به ما حدث بعد توقفها وقامت بركن سيارتها وطلبت المساعدة من رجال الأمن على الطريق الذين سارعوا بتقديم المساعدة لها .

حيث قام اثنان منهم بمساعدتها على تغيير إطار السيارة وعلقت سمية على الفيديو قائلة : ” مصر يعني الرجوله والشهامة والأخلاق العالية حسيت إني لازم أشكر النقيب محمد عبد المنعم صادق اللي ساعدني علي الطريق بعد ما اتقطعت عجلة عربيتي وكان مستحيل أتحرك من مكاني .. فك العجلة وراح غيرها ورجع لي وفضل ماشي جنبي لغاية ما اتطمن إن كله تمام .. وشكرا للعسكري محمود ابن البلد الطيب اللي غير العجلة .. أنا فخورة أوي بأولاد بلدي ” .

وحرص عدد كبير من اصدقائها ومتابعيها على التعليق على الفيديو للاطمئنان عليها وطمأنت سمية الجميع وأكدت إنها بخير .

كما نشرت على صفحتها الشخصية على موقع ” فيس بوك ” مجموعة من الصور عن الواقعة وأبدت امتنانها للشرطة المصرية .