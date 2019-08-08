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نجاة مغنية شهيرة من 14 طلقة نارية

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كشف موقع ” Yahoo ” عن تعرض مغنية الراب الأمريكية ” يونغ ميامي ” لمحاولة إغتيال بإطلاق 14 رصاصة تجاهها من قبل مجهولين صباح يوم الثلاثاء الماضي .

وحدث ذلك أثناء مغادرتها أحد استوديوهات التسجيل في مدينة ميامي الأمريكية .

وطبقا لأقوال يونغ للشرطة بأن سيارة كان يستقلها مجهولين استقرت خلف سيارتها المرسيدس وبدأوا في إطلاق وابل من الرصاص نحو سيارتها .

وقالت : ” أطفأت السيارة أنوارها لذا لم أرهم ابدا .. لا أعرف من أين أتوا ارتكزت السيارة خلف سيارتي وبدأت بإطلاق النيران نحوي ” .

وعلى الفور اتصلت يونج بشرطة ميامي التي استجابت سريعا وتحركت نحو موقع الحادث .

ويذكر أن مغنية الراب الأمريكية لم تصب بأي أذى وهي حامل في طفلها الثاني .

يونج ميامي إحدى عضوات فريق City Girls الذي تعاون مع كاردي بي ودريك في أغاني مميزة .

 

 

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