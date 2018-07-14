نجل فضل شاكر يحتفل ببراءة والده من تهمة تشكيل عصابة مسلحة (صور)

«احتفل نجل المطرب فضل شاكر، بصدور قرار براءة والده، وذلك بنشر صور قرار الحكم النهائي، ومن المقرر أن يبدأ العودة للعمل الفني الفترة المقبلة

وقال محمد في تغريدة عبر موقع “تويتر”: «الحمدلله، براءة والدي فضل شاكر بقرار قضائي لبناني، من تهمة تشكيل عصابة مسلحة- القيام بأي أعمال إرهابية- سلب أموال الناس، وللتذكير فإنَّ والدي نال البراءة من تهمة المشاركة بأحداث عبرا، ومن التورط بقتال الجيش اللبناني»

المصدر: vetogate.com

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