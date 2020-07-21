نشرت نجمة برنامج ” ستار أكاديمي ” الفنانة التونسية ” أماني السويسي ” مقطع فيديو عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي كشفت من خلاله عن تعرضها للإعتداء بالضرب الشديد والإهانة .

وذلك على يد ” سفيان السيالة ” متعهد الحفلات بعد مطالبتها له بحقها المادي في لقاء جمعهما في مكتبه ونقلت على إثر هذه الحادثة إلى المستشفى .

وظهرت أماني السويسي في مقطع الفيديو وهي منهارة في البكاء مطالبة بحقها ويتضح على وجهها علامات الضرب وأشارت إلى إنها تلقت الضرب في أنحاء متفرقة من جسدها أيضا .

وتفاعل المتابعون على هذا الفيديو بشكل كبير الذين طالبوا بمحاسبة من اعتدى عليها جسديا لكي لا تتكرر هذه الحادثة مع فنانة أخرى بعد ذلك .