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نجمة ستار اكاديمي تصدم متابعيها بخبر زواجها من دون حفل زفاف!

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نينا عبد الملك وزوجها حسان الشيخ

نينا عبد الملك وزوجها حسان الشيخ

فاجأت الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك، نجمة الموسم الثامن من برنامج ستار اكاديمي، متابعيها بخير زواجها وذلك عبر فيديو مصور جمعها بزوجها حسان الشيخ.

وظهرت نينا عبد الملك مع زوجها في الفيديو ليعلنوا خبر زواجهما منذ اكثر من عشرة اشهر في عيد ميلاد نينا بـ 25 ايلول/ سبتمبر 2018.

كما كشفت نينا في تغريدة عبر حسابها على تويتر انهما لم يقيما حفل زفاف قائلة: “نحنا ضد فكرة الأعراس لأسباب منقلكن ياها بفيديو قادم ومن لما تقابلنا متفقين عهالشي، اكتفينا بسهرة صغيرة مع العائلة بلبنان و بالإمارات. بس هيدا فيديو بالفستان الأبيض اذا حابين”.

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