تعرضت الناشطة السعودية ​”هند القحطاني”لحملة​ عنيفة من الهجوم والأنتقادات من جديد، وذلك بعد استعراضها للملابس الداخلية لعمل دعاية للشركة المنتجة، عبر مقطع فيديو نشرته وأثارت به حالة واسعة من الجدل، حيث ظهرت فيه وهي ترتدي “اللانجري – Lingerie”، لتستعرضه على جسمها لمتابعيها.

وقالت هند في الفيديو الذي شاركته عبر حسابها الرسمي بتطبيق “سناب شات” خلال تقديمها إعلانًا عن قميص نوم باللون البرتقالي: “الأقمشة والفخامة.. شيء فاخر وشيء روعة روعة”، ثم قامت لتقف أمام الكاميرا وتستعرض مفاتنها فيه وهي تقول: “شوفو كيف.. شيء رائع”.

كما استعرضت القحطانى قطع أخرى من الملابس الداخلية النسائية، وهو ما إعتبره المتابعون تجاوزاً للخطوط الحمراء، وأنها باتت لا تمانع في فعل أي شيءٍ لتجني المال، وتكون مثار حديثٍ وجدل وتتصدر الترند على السوشيال ميديا .

ويأتي هذا الفيديو المثير للجدل بعد يومين من نشرها مقطع فيديو آخر، قدمت خلاله إعلانًا عن حمالة صدر، وقالت فيه إن صدرها طبيعي ولا تستخدم مواد مثل السيلكون لإظهاره، إذ علقت وهي تستعرض حمالة الصدر: “هاد الصدرية رهيبة أنا مثلكم طبيعية ومو حاطة سيليكون”.

يُذكر أن هند تحمل الجنسية السعودية وكانت متزوجة من رجل سعودي وأنجبت منه 4 أطفال وتطلقت بعدها وانتقلت للعيش في أمريكا برفقة أولادها، وكانت قد أثارت أُتهمت بـ المتجارة بإبنتها بعد أن شاركت صور وفيديوهات تظهر جسد إبنتها بطريقة مستفزة أثارت استنكار وغضب الجمهور.