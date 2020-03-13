نجمة لبنانية تنشر صورتها في عمر السنتين.. هل تستطيعون التعرف عليها!

فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها بكشفها عن صورة لها في الطفولة، وهي في سن العامين.

ونشرت نوال الزغبي، الصورة عبر حسابها على تويتر، وعلقت كاتبة: “هذا أنا.. عمري سنتان”، وانهالت التعليقات عليها من متابعيها، معبرين عن جمالها في الصغر.

يذكر أن الفنانة نوال الزغبي، شاركت في فبراير الماضي في سلسلة حفلات بجزيرة كنكون بالمكسيك، وغنت بالحفل مع الفنان وائل كفوري أغنية “مين حبيبي أنا”.