نجم برنامج “آراب أيدول” يحقق مليونه الأول بـ”سألت الناس” بأقل من 24 ساعة

يحقق الفنان المصري ونجم برنامج “آراب أيدول” ​محمد حسن​ نجاحات كبيرة بأعنيته الجديدة “سألت الناس” حيث تخطت نسب الاستماع المليون في أقل من 24 ساعة بعد طرح العمل على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” .



أغنية “سألت الناس” من كلمات الشاعر الكبير بهاء الدين محمد وألحان مدين ، ومن توزيع أحمد عبد السلام، والأغنية من ألبوم “سلامات” والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من كبار الشعراء منهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وخالد تاج الدين ووليد سعد ومحمد الأياتي وغيرهم .