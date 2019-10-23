نجم “ستار أكاديمي” يصدم الجمهور باعتزاله الغناء.. خمنوا من هو!

فاجأ نجم ستار أكاديمي بموسمه التاسع الفنان المصري ​محمد عباس​ الجمهور بقراره اعتزاله الغناء.

واعلن محمد ذلك على حسابه الخاص مشيرا الى ان الفنانين الناجحين في مصر هم الذين يقدمون اعمالا لا قيمة لها، وان الذوق العام في مصر اصيح صعب، واضاف انه سيعود لعمله الأساسي وهو مهندس ديكور.

الجدير ذكره ان محمد عباس اصدر مؤخرا اغنية “حد حنين” من كلمات سلمى رشيد، وألحان أحمد راجح، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، وجيتار أوسو، وكمان لطفي أباظة، وتقول كلمات الأغنية: “أنا لما بتوحشني قلبي بيوجعني، بيدق بسرعة ولو ركزت أكيد تسمعني”.