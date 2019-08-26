الصفحة الرئيسية فن نجم عالمي ينشر صورته عارياً تضامناً مع غابات الأمازون

نجم عالمي ينشر صورته عارياً تضامناً مع غابات الأمازون

بواسطة -
0 33
amazon fires

نجم عالمي ينشر صورته عارياً تضامناً مع غابات الأمازون

ضجة عالمية كبيرة، أثيرت خلال الأيام الماضية بسبب الحرائق التي تشهدها غابات الأمازون والتي مازالت مستمرة منذ أيام عديدة وأتت على مساحات خضراء واسعة إضافة لأضرارها البالغة على الثروة الحيوانية، وطبعاً الإنسان.

وتفاعل عدد من النجوم العالميين مع هذا الحدث، إذ أعلنوا عن حزنهم ودعواتهم من اجل الحدّ من هذه الحرائق ومعالجتها سريعاً.
وكان لافتاًَ ما قام به النجم العالمي ​جيمس شارلز​ الذي نشر صورة له عارياً تماماً، وأخفى المنطقة الحساسة من جسمه بصورة كتب فيها:”علينا أن نوقف فوراً حرائق غابات الأمازون اللعينة، قبل أن نموت جميعاً”.
ولاقى تصرف شارلز هذا إعجاب الجمهور الذي أعرب عن تضامنه معه ومع رسالته.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.