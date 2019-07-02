نجم كويتي يكشف تحضيرات خاصة لزفافه الثالث.. والجمهور يرد بسخرية

بعد ايام على اعلانه خبر ارتباطه وزواجه، دعا الفنان الكويتي عبدالله بهمن، محبيه وأصدقاءه لحضور حفل زفافه، المقرر أن يقام في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل من خلال مقطع فيديو نشره عبر سناب شات.



وتحدث النجم الكويتي عن تفاصيل زفافه الثالث الذي يحضر له، لافتا الى أنه قام بحجز قاعة خاصة للحفل، ووجه دعوة خاصة لإخوانه لأجل الحضور.

وأوضح أنه تزوج قبل أيام بسبب جملة والده الشهيرة “طالع مع البيت”، مبديا إعجابه بالجملة، ورغم السعادة التي بدا عليها وتحمسه الكبير لزفافه الا انه لم يسلم من بعض الانتقادات الساخرة والتعليقات التي ربطت زواجه برفض الفنانة ياسمين صبري العام الماضي لطلب الزواج منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



واستغل بعض المتطفلين خبر عقد قرانه في اجواء عائلية ومن دون ان يكشف عن اسم زوجته او ينشر صورتها، ساخرين من الامرر ومؤكين انه اقدم على هذه الخطوة ليؤكد كلامه لصبري بأنه يمكنه الزواج من اي شابة وقتما يشاء وذلك ردا على حظره عن صفحتها على تطبيق انستغرام.