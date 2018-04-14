نجوم أصروا على إخفاء علاقاتهم العاطفية وارتباطهم الرّسمي عن جمهورهم..ما السبب؟

إخفاء النجوم لعلاقاتهم العاطفيّة أصبح رائجًا ، ورغم النفي الدائم على الجمهور، إلا أنّهم فاجأوا الناس بارتباطهم الرّسمي والعلني، وبحسب موقع مشاهيري هؤلاء أبرزهم.

شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

أحدث ثنائي صدم الجمهور بالزّواج، فبعد انتشار الإشاعات حول ارتباطهما العاطفي لأشهر عدّة وما تبع ذلك من نفي مستمرّ من قبلهما لعلاقتهما، عقدا القران منذ أيّام بشكل مفاجئ وغير متوقّع.

عمرو يوسف وكندة علوش

حرصا على عدم التّصريح بحبهما إلا عندما تم عقد القران، ليقيما بعد ذلك حفل الزفاف في الجونة وسط أصدقائهما من الوسط الفني.

حسن الرداد وايمي سمير غانم

استمرّت اشاعات الحب لفترة طويلة، وهما نفيا أكثر من مرّة وفي أكثر من تصريح ولقاء ارتباطهما، وأكّدا أنّهما ليسا أكثر من أصدقاء. لكنّهما تحوّلا إلى عروسين بعد ذلك في أواخر عام 2016 وأصبحت الإشاعات حقيقة!

سمية الخشاب واحمد سعد

كذبا وجود علاقة عاطفية بينهما لأشهر قليلة، وأثار زواجهما الجدل الكبير، بسبب فارق العمر بينها حيث تكبر الخشاب عريسها بحوالي 15 سنة بالإضافة إلى أنّه كان متزوجًا من الفنانة ريم البارودي الذي طلّقها وتزوج بعدها بفترة الخشاب، ما أدّى إلى اشتعال الحرب بين النجمتين!

كاظم الساهر وخطيبته

لوقت طويل لم ينف أو يؤكّد إشاعات ارتباطه بفتاة ثلاثينية، إلاّ أنّه حرص على عدم الإدلاء بأيّ معلومة رغم كثافة الإشاعات التي تناولت هذا الموضوع. وبعد قيل وقال، قرّر كاظم الإعلان بنفسه لجمهوره عن خطوبته أثناء إحيائه لإحدى الحفلات!

عمرو دياب ودينا الشربيني

علاقة ما زالت حتّى الآن غير واضحة، في ظلّ تأكيد عدد من المقرّبين من دياب ارتباطه بها خاصةً بعد ظهورهما متشابكي الأيدي مؤخرًا، بينما يُشير البعض الآخر إلى أنّهما صديقين فقط