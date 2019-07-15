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نجوم الفن في عزاء والدة داليا مصطفى

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أقيم عزاء والدة الفنانة داليا مصطفى و ” حماة ” الفنان شريف سلامة مساء أمس الأحد بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد في القاهرة بحضور عدد كبير من الفنانين .

وكان من أوائل الحاضرين لتقديم واجب العزاء الفنان محمد رياض وأنوشكا ودياب وإيهاب فهمى وإيمي سالم وإدوارد وأحمد عبد الله محمود والإعلامى محمد الغيطى والمذيع مروان يونس .

وحضر أيضا الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا والفنان أحمد زاهر والفنان أحمد السعدني .

وتوفيت والدة داليا مصطفى مساء يوم الجمعة الماضية إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة .

 

 

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